Счастье в глазах: беременная Лиза Арзамасова запечатлелась в платье оверсайз на пуговицах

Лиза Арзамасова знакома публике, так как снималась в сериале «Папины дочки». С тех пор она успела сильно повзрослеть. Девушка продолжает строить карьеру в кино, а также в театре. При этом в прошлом году стали известны подробности из ее личной жизни. Как оказалось, она тайно встречалась с Ильей Авербухом. А минувшей зимой влюбленные сыграли свадьбу. Поклонники были удивлены, когда вскоре пара объявила, что ждет пополнение.

Теперь у Лизы уже виден округлившийся живот. Если первое время она пыталась прятать изменения в фигуре, то теперь подчеркивает живот женственными нарядами. Девушка появляется на красных дорожках и устраивает фотосессии. Актриса признавалась, что теперь она больше ест. Однако поклонники считают, что жена Авербуха только хорошеет. Накануне Арзамасова наслаждалась вечером футболом, а на следующий день она отправилась в салоне красоты.

На этот рах девушка запечатлелась в платье свободного кроя на пуговицах. Белый наряд с принтом в виде мазков горчичной краски скрыл фигуру актрисы. Она показала свои стройные икры.

«Стараюсь сейчас бывать только в тех местах, где мне уютно, где чувствую себя, как дома», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Лиза прекрасно выглядит. Многие одарили ее комплиментами. «Полные счастья глаза!», «Очень мудрое решение», «Елизавета, какая вы нежная. Вы очень хорошо выглядите!», «Вы прекрасны», «Лизочка, всегда такая милая. Я тоже так люблю ножку закидывать, удобно же», «Это полезно всем. В нынешнем нервном времени особенно», «Платье классное, вы в нем прям стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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