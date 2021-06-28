Вывели в свет сыновей: Шубская в рубашке оверсайз и джинсовых шортах посетила вечеринку с Овечкиным

Александр Овечкин уже пять лет счастлив с дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Несмотря на свою занятость, спортсмен старается все свободное время проводить с семьей. Еще недавно девушка тосковала по мужу, который уезжал на сборы, а теперь они каждый день проводят в месте. Хоккеист этим летом вывез семью на море. Несколько недель они делились кадрами, на которых гуляли среди пальм.

больше по теме Шубская в платье миди молочного цвета и серебристых босоножках сходила в ресторан с Овечкиным Хоккеист проводит летние дни на море вместе с женой и детьми.

Шубская хоть и родила двоих сыновей, находится в отличной форме. Она быстро избавилась от лишних килограммов. Ее сыну Сергею два года, а Илье всего годик. 28 июня пара решила вывести наследников в свет. Мальчиков нарядили в черные шорты и белые рубашки. В машине они ехали, державшись за руки, чем умилили свою маму.

Овечкин решил посетить праздник друзей, которые отмечали день рождения своего ребенка. На мероприятии все было украшено воздушными шариками. Приглашенные аниматоры показывали представления с пеной и мыльными пузырями. Овечкин был в шортах и рубашке цвета фуксии. Его жена предпочла летний лук с рубашкой оверсайз и джинсовыми мини-шортами со стразами. Она подчеркнула стройные ноги.

Счастливые родители приглядывали за детьми вместе. Хоккеист держал на руках старшего сына, а Шубская — младшего. Иногда супруги менялись, но все-равно были рядом с малышами. Весь вечер они провели в приятной компании. Ближе к ночи для гостей выступила Любовь Успенская. Тогда супруги оказались уже на другом празднике у сестры Шубской Марии Нахапетовой, которая отмечала день рождения.

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