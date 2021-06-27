Седокова вслед за Рудковской поддержала тренд на модный «леопардовый» принт

«Леопардовый» принт вновь ворвался на модные подиумы этой весной. Мировые дома мода, в числе которых Dior и многие другие, представили свои коллекции, посвященные этому рисунку. Среди них можно найти, как «классический леопард», так и самые разные цветовые решения – от розового до зеленого.

Накануне в «леопардовом» образе появилась Яна Рудковская. Продюсер и раньше выбирала наряды с подобным принтом своего любимого Dior. Поддержала тренд и Анна Седокова. В своем Instagram она разместила снимок, на котором позировала в сарафане с «леопардовым» принтом.

Напомним, Седокова активно занимается не только музыкой, но и дизайном одежды. Она развивает свой бренд, который представлен в торговых центрах Москвы.

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