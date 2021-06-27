«Такая красоточка»: Подольская оценила снимок Боярской в рубашке трендового оттенка

Розовый и все его оттенки продолжают будоражить сердца всех модниц и этим летом. Примкнула к их числу и актриса Елизавета Боярская. В своем Instagtam она поделилась снимком, на котором позировала в рубашке свободного кроя бледно-розового оттенка и джинсах. В таком образе актриса отправилась гулять по Санкт-Петербургу.

«Многие тяжело переживают жару, а я вот просто обожаю. Да, я привыкла к Петербургской переменчивости!», — написала Боярская.

Список оценили фанаты актрисы. В их числе была и Наталья Подольская.

«Такая красоточка!», — прокомментировала фото артистка.

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Напомним, в этом году Елизавете исполнится 36 лет, 11 из которых она замужем за Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двух сыновей.

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