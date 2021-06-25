По-молодежному: Алсу в модных джинсах клеш и шелковой рубашке отметилась на сцене с Николаевым

Алсу уже много лет выступает на сцене. У нее есть армия поклонников. Примечательно, что за минувшие годы она почти не изменилась. И скоро певица отметит 38-летие, но выглядит она моложе многих своих сверстниц. Девушка воспитывает троих детей. С дочками Сафиной и Микеллой артистка тепло общается и даже снимает ролики для тиктока. Также благодаря наследницам она стала одеваться в молодежном стиле.

Тепер Алсу часто экспериментирует с образами. Если для прогулки с Жанной Мартиросян она выбрала белое платье на пуговицах. А вот на фестиваль «Жара», который на днях стартовал в Москве, певица приехала в более практичном наряде. На саундчеке прошла репетиция номеров. Артистка на сцене появилась в майке и рубашке из шелка. Изюминкой образа стали джинсы клеш с высокой посадкой. Рваные джинсы она дополнили босоножками без каблука.

Примечательно, что такие джинсы главный тренд лета. Алсу визуально удлинила образ и сделала талию тоньше. Она спела несколько песен вместе с Игорем Николаевым. Этот концерт посвящен его творчеству, а также творчеству Олега Газманова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что даже в повседневном наряде она выглядит бесподобно. «Голос — просто создан для песен», «Просто восхитительная», «Только Алсу в рваных джинсах может выглядеть так статно», «Ну модница и при этом элегантная мама», «Красивая очень, песни классные, ждем выход», — стали писать пользователи Сети.

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