«Черный стройнит»: Брежнева в шелковой юбке миди и трендовых босоножках устроила танцы

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она заботиться о волосах и коже. Более того, девушка всегда подбирает себе наряды и чаще всего делает это сама. Она любит приглушенные тона. Однако этим летом артистка часто носит розовые и белые костюмы. Она на днях похвасталась обновками. Среди костюмов были и шелковые платья.

В жаркую погоду Вера предстает в женственных и комфортных образах. 25 июня она отправилась на радио, чтобы презентовать новый хит «Розовый дым». В студии она появилась в шелковом костюме. Юбка миди облегала ее фигуру, а топ с тесемками подчеркнул талию. Свой образ она дополнила трендовыми босоножками на каблуке. Брежнева не только пообщалась с ведущими, но и устроила танцы под свою песню.

Поклонники отметили, что певица находится в отличной форме. Девушка позволила разглядеть ее со всех сторон. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила fashion blogger Кристина Стець.

«Вера Брежнева являлась и является одной из самых привлекательных женщин для миллионов фанатов, и образы умело это подчеркивают. Черный — универсальный цвет, и он мог быть скучным, но тут добавлен тренд — тонкие, переплетающиеся пояски. Актуальный образ, который несомненно красит Веру, Тотал блек дополняют босоножки на квадратном низком каблуке. Если брать за основу этот образ для себя, стоит помнить что черный стройнит, а шелк наоборот, поэтому если юбку можно всем и в любом размере, главное подобрать верх, с топом будьте аккуратнее Черная, шелковая юбка — универсальная вещь и заменяет уже полюбившиеся всем комбинации, пойти в ней можно как на прогулку, если добавить футболку, кеды, сандали, так и на вечеринку с добавлением яркого топа, босоножек или все тех же кроссовок. База базовая, будет актуальна ближайшие сезоны точно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Кристина Стець — fashion blogger. Училась в школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и курсы стилиста Эвелины Акуа.

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