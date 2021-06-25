Поясом подчеркнула талию: Нетребко в платье макси в горох вышла на сцену театра во Флоренции

Анна Нетребко в прошлом году переживала из-за пандемии. Артистка три месяца провела в своей квартире в Вене с семьей. Она готовила, перебирала гардероб и играла с сыном Тьяго. При этом певица тосковала по сцене. Теперь она снова активно гастролирует. Весной звезда несколько раз приезжала в Москву и Санкт-Петербург. Она была рада выступить на публике и повидаться с друзьями, родным.

Последние недели Анна не покидала Вену. Но накануне она показала, как собирает чемоданы в поездку. Оказалось, оперная дива собралась в Италию. Накануне она устроила прогулку по Флоренции. А вот 25 июня начала свой день с выступления в местном театре. Примечательно, что на сцену она поднялась в летнем платье макси изумрудного цвета с актуальным принтом горох. Нетребко подчеркнула талию поясом песочного цвета. Это была только репетиция, но она эмоционально исполнила арию.

За счет длинного наряда Анна скрыла фигуру. При этом благодаря акцентам она выглядела стройной. Поклонники восхитились женственным образом звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Боже!!! Как это великолепно!», «Платье у вас крутое», «Анна и горошек», «Вы прям итальянская дама», «Какая красивая», «Просто и со вкусом», Такая женственная, глаз не оторвать«, «Анна, на стиле всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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