Сама нежность: Валерия вслед за Бузовой вышла на сцену в пышном платье цвета молока

Валерия всегда оказывается в центре событий. Она любит посещать вечеринки, светские рауты и другие мероприятия. Артистка в 53 года может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она не боится экспериментировать с образами. Ее можно увидеть как в джинсах, так и в элегантном платье. В этом году она стала бабушкой, но даже ее муж Иосиф Пригожин отмечал, что такой статус не вяжется с его супругой.

Вот уже не первый раз в Москве стартовал фестиваль «Жара». В прошлом году его отменили из-за пандемии, а теперь он проходит без зрителей, но это не испортило настроение его участникам. Накануне в «Крокус Сити Холле» снова собралось много звезд. Ольга Бузова появилась в воздушном платье в пол, Зара предпочла «золотое» платье-рыбку, а Нюша — платье-пиджак. На сцене образы артистов были еще более яркими.

Валерия выступила в пышном белом платье с корсетом и фантазийной юбкой. Верх наряда украшали сшитые лепестки, придавшие образу еще больше нежности. Платье открыло плечи певицы. Примечательно, что в белом пышном платье выступила и Ольга Бузова. Она в наряде невесты спела с Дмитрием Маликовым.

Поклонники стали обсуждать образы звезд. Многие отметили, что Валерия выглядел очень женственно, хотя она и старше Бузовой. Некоторые даже посчитали, что она затмила коллегу. «Красивый образ», «Ох, какое платье у Валерии», «Что-то все в белом, но Валерия круче всех выглядит», «Теперь это любимое платье», — прокомментировали кадры подписчики.

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