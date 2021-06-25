Тренд на носки: Каменских показала, с чем носить босоножки

Настя Каменских любит подразнить своих фанатов откровенными снимками. Фигура у артистка такая, что не показывать ее – просто грех. Откровенные снимки занимают большую часть публикаций в Instagram певицы. Но бывают там и весьма серьезные кадры. Так, например, на этот раз Настя решила сделать уклон на модные тренды, надев носки с босоножками и легкое летнее платье в тон носкам. Образ дополнила черной сумочкой.

«Красоточка, такая настоящая! Огонь! Красавица! Классно выглядишь! Супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2019 году Каменских вышла замуж за Потапа. Теперь артистка, продюсером которой является ее муж, строит сольную карьеру.

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