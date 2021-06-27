Модница недели: эксперт назвала купальник Чеховой устаревшим, а пляжный образ Кардашьян похвалила

При выборе актуального пляжного костюма роль играют и фасон, и цвет, и даже ткань. Об это рассказала эксперт портала Teleprogramma.pro Карина Росс.

Лето в самом разгаре, а это значит, что знаменитости заспамили своих подписчиков в Instagram сочными фотографиями в купальниках! Мы пролистали ленты звезд и выбрали самые запоминающиеся луки, достойные титула «Модницы недели». Образы оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист и визажист Карина Росс.

София Евдокименко

Знаменитая внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко открыла пляжный сезон еще в апреле. На Гавайях. На фоне золотого песка, синих волн океана и голубого неба, ее зеленый купальник выгодно выделялся. И шоколадный загар отлично подчеркнул. Но значительный трендовый промах не позволил Евдокименко покорить модный Олимп сайта Teleprogramma.pro.

«Украинская модель на своей публикации в инстаграм выглядит прекрасно в купальнике в стиле бикини изумрудного оттенка. Единственное, в этом сезоне следовало бы отказаться от блестящей ткани, так как шиммер потерял свою актуальность. 7 баллов».

Анна Седокова

Певица Анна Седокова продемонстрировала точеную фигуру и сексуальный купальник на отдыхе в Греции. Ох, Аня, что ты творишь! Красоты Миконоса меркнут на твоем фоне. Вот и стилист с нами согласна. Тем более, что Седокова в пляжной моде явно не профан.

«Пример того, как должен выглядеть модный купальник этого сезона. Идеально все: трендовый лавандовый оттенок, бикини и веревочное плетение. Все вместе – просто mast have. Ну и, конечно, формы Анны подчеркнуты изящно. Образ выглядит стильно, ярко и сексуально. 10 баллов».

Ольга Орлова

Телеведущая Ольга Орлова во время отдыха на Мальдивах радовала поклонников разными купальниками. Здесь вам и сексуальный красный, и нежный розовый, и сиреневый со стразами… В общем на любой вкус и цвет. Мы выбрали для разбора слитный купальный костюм синего оттенка. Росс выбор Ольга оценила по достоинству:

«Ольга предстала в слитном купальнике цвета электрик. Выглядит достаточно свежо и модно, а дополнительные детали на талии удачно подчеркивают фигуру. 9 баллов».

Ирина Дубцова

Как и Орлова, певица Ирина Дубцова провела свой отпуск на Мальдивских островах. Правда, в отличие от Ольги, она отдала предпочтение более спокойным оттенкам – припыленный мятный, песочный, белый…

«Ирина придерживается в образе модных тенденций: на ней лиф в стиле бандо и плавки с высокой посадкой. Но, к сожалению, за счет белого цвета купальник выглядит скучно. Я бы дополнила его яркими деталями или разделила верх и низ купальника, смешав их с разными цветами. Например, классно бы смотрелся нюдовый оттенок плавок с белым верхом или, наоборот, с кислотным. 8 баллов».

Оксана Самойлова

Семья рэпера Джигана также засветилась на Мальдивах (ну, ограниченно количество стран для отдыха! Что тут поделать?). Супруга исполнителя Оксана Самойлова в очередной раз порадовала подписчиков идеальными формами. И это после четырех родов! В общем-то эксперт не нашла к чему придраться.

«Отличный фасон бикини, который обыгрывается ярко-малиновым цветом. Купальник прекрасно сидит на фигуре, подчеркивает достоинства и шоколадный загар. 10 баллов».

Ким Кардашьян

Если есть на земле человек, у которого фотографий в купальнике больше, чем у Ольга Бузовой, то это звезда «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. Конечно, мы не могли обойти стороной эту красотку с аппетитными формами. И не зря! Ее купальник – мегатренд.

«Глядя на фото, хочется сказать: «Вау!». Ким выбрала модную модель и подкрепила результат трендом «второй кожи». Это цвет, который сливается с телом. Он делает образ оригинальным и актуальным. Если хотите не только «попу, как у Ким», но и быть самыми модными на пляже, то при выборе модели и цвета ориентируетесь на ее купальник. 10 баллов».

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова прекрасно проводит время в Египте. Все у нее шикарно: шикарный отель, шикарная яхта, а шикарный ли купальник?

«Раздельный купальник в разных цветах низа и верха имеет место быть в этом сезоне, но вот фасон лифа с V-образным вырезом — давно устарел и требует замены. 7 баллов».

Подводим итог

Сразу три девушки благодаря тому, что выбрали актуальные купальники, получили максимальную оценку эксперта. «Золото» у Анны Седоковой, Оксаны Самойловой и Ким Кардашьян, которые набрали 10 баллов из 10 возможных. Аплодисменты «Модницам недели»!

«Серебро» у Ольги Орловой с результатом в 9 баллов. Третье место у Ирины Дубцовой, которая получила 8 очков, за промах в цветовом решении.

Софья Евдокименко и Анфиса Чехова не вошли в тройку лидеров. Обе выбрали купальники с устаревшими элементами, поэтому и не дотянули до высоких оценок.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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