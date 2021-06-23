Красота и нежность: беременная Костенко позировала в лимонном платье с модными рукавами

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух девочек – Милану и Еву. Недавно пара объявила о том, что ждет третьего ребенка. И это будет мальчик. Модель активно ведет свою страницу в Instagram и делится свежими фото с округлившимся животиком. На этот раз Анастасия позировала в просторном платье лимонного оттенка с модными рукавами-фонариками.

«Какая Вы красивая! Как же идет этот цвет! Классная!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что Костенко учится на журналиста в Высшей школе «Останкино». Навыки она оттачивала на казанском телеканале, где вела программу о хоккее в тот период, когда Тарасов играл за местный футбольный клуб.

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