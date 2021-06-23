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Непринужденный образ: Кейт Миддлтон в джинсах и пудровом жакете вышла в свет

Герцогиня Кембриджская посетила музей естественной истории в Лондоне.

Непринужденный образ: Кейт Миддлтон в джинсах и пудровом жакете вышла в свет
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон посетила музей естественной истории в Лондоне, который находится всего в нескольких минутах езды от Кенсингтонского дворца. Вместе с его посетителями — маленькими детьми из начальных классов — она поговорила о пользе пребывания на свежем воздухе и о защите природы. Об этом пишет People.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для прогулки Кейт выбрала непринужденный образ — укороченные джинсы с высокой посадкой и пудровый жакет. Образ дополнила белым топом и такого же оттенка кедами.

Напомним, на прошлой неделе герцогиня Кембриджская открыла свой новаторский благотворительный фонд, который будет заниматься вопросами раннего детства. Презентация его прошла в Королевской школе экономики. Прежде чем открыть эту организацию, на протяжении десяти лет Кейт изучала детскую психологию.

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