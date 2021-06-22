Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, знаменита не только своим вокалом, но и внешностью. Она легко может дать фору даже моделям. В 35 лет мама двоих детей обладает стройной фигурой. Она подчеркивает свою красоту смелыми образами. Не так давно на красной дорожке артистка отметилась в прозрачном платье с вырезами. Она едва прикрыла пикантные части тела. А на природе девушка позирует как в нарядах, так и купальниках.

Летом Глюкоза не сидит без дела. Она снимается в новом фильме. Пока подробности картины девушка не раскрыла. Однако накануне она поделилась кадрами, на которых предстала в постели. Блондинка грациозно позировала в кровати в одной сорочке на голое тело. Тонкое шелковое платье подчеркнуло ее округлый бюст. При этом звезда была с макияжем в нежных тонах и укладкой.

«Ну почему!! Ну почему нельзя так в жизни — проснулась, а у тебя уже идеально локоны лежат, макияж и все так мило», — написала она.

Наталья не раскрыла, была это фотосессия или съемки для фильма. Однако поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Ее соблазнительный образ получил много отзывов в Сети. «Очень классная!!! Просто супер!», «Шикарная», «Очертания груди — чистый соблазн! Бугорки торчат», «Выглядите так нежно», «Ангелок в постели», «Очень красивая», «Опять разделась. Неужели больше нечего показать?» — прокомментировали пост подписчики.

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