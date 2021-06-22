Скрыла изъяны: Нетребко в шифоновом платье в пол с акцентом на талии вышла в свет в Вене

Анна Нетребко привыкла много путешествовать. Она не скрывает, что сидеть дома без дела не может. Даже во время самоизоляции певица находила себе массу занятий от уборки до готовки. Теперь она вновь гастролирует. Только в Москве за этот год артистка была несколько раз. Она наряжалась не только для выхода на сцену, но и для прогулок, встреч с друзьями и походов в музеи. Оперная дива имеет большой гардероб, где хранит свои коллекции шляп, обуви и сумок, не говоря о костюмах.

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Недавно Анна вернулась в Вену. Она выступает в театре, а в свободное время то устраивает посиделки с друзьями, то посещает разные мероприятия. На этот раз после выступления на сцене артистка увиделась с близкими. А вот на следующий день она принарядилась и отправилась на презентацию. В отеле подали торт и коробку конфет специально для Нетребко. Она появилась на публике в шифоновом платье в пол с восточным орнаментом. Наряд с акцентом на талии скрыл изъяны ее фигуры.

За счет струящейся ткани, принта и приталенного эффекта Анна скрыла живот и зрительно сделала себя более стройной. Она также завила волосы, сделала макияж с акцентом на губах и дополнили образ крупными сережками. Она была в восторге от подарков и отведала десерт.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие не поскупились на комплименты. «Вы идеальное сочетание неземного таланта и красоты. Невероятная красавица», «Вам очень идет этот наряд!», «Какая же красавица», «Боже мой, ну нельзя быть такой красивой, умной, просто вау», «Платье роскошное», «Аннушка, вы очень милая», «А как при таком сложном графике еще и так выглядеть! Наряды ваши отельные вид искусства!» — прокомментировали кадры подписчики.

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