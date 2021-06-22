«Образ, безусловно, модный»: Стеша Маликова отметилась в небесно-голубом костюме в бельевом стиле

Стеша Маликова для многих сверстниц стала примером для подражания. Девушка с малых лет много путешествует и интересуется модой. А так как ее папа Дмитрий Маликов, то она могла посещать светские рауты и красные дорожки. Каждый раз наследница артиста подбирает себе элегантные образы для выхода в свет. В итоге она решила создать свой бренд одежды в разгар пандемии. Уже год студентка МГИМО радует публику платьями, куртками-рубашками и костюмами.

Недавно Стеша посетила свадьбу друзей. На торжестве она отметилась в атласном вечернем платье в пол с открытыми плечами. А для прогулки девушка облачилась в струящееся платье с цветочным принтом и воротником «Клодин». А накануне дочка Маликова вышла на прогулку по саду в костюме в бельевом стиле небесно-голубого цвета с принтом. Наряд, похожий на пижаму, она дополнила сумкой-мешком Chanel, босоножками на каблуке и майкой.

Поклонники восхитились таким простым и необычным образом Стеши. Многие отметили, что ей идет небесный цвет. Некоторых смутил лишь вид костюма, который можно принять за домашний наряд. Однако для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

«Образ, безусловно, модный. Костюмы в пижамном стиле на протяжении последних трех лет являются актуальной позицией в гардеробе. Девушки, которые следят за трендами, активно носят подобные варианты. В этом плане Стеша Маликова не стала исключением. Выглядит образ универсальным, удобным и многофункциональным. Ведь подобные комплекты девушки носят и в качестве пижамы, и в качестве домашней одежды, и в качестве аутфита для уикендов. При правильно подобранных обуви и первом слое костюм в пижамном стиле может стать полноценным комплектом для выхода в город. Соответственно он отвечает всем требованиям современной моды, которая максимально приближена к комфорту», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

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