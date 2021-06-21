«Есть два способа»: многодетная мама Жасмин игриво обнажила ножки в летящей белоснежной тунике

Певица пококетничала во время прогулки на яхте.

Популярная вокалистка, красавица Жасмин наслаждается роскошной летней погодой. Жаркие дни звезда проводит грамотно – она отдыхает на воде. В Instagram певица поделилась кадрами, сделанными во время прогулки на яхте по водоему.

Во время нее Жасмин облачилась в тонкую белую тунику. На яхте звезда принимала такие позы, чтобы были видны ее красивые стройные ножки.

«Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает», — подписала кадры с прогулки на яхте Жасмин.

Поклонники певицы пришли в восторг, увидев столь красивые кадры. Они делают комплименты Жасмин и признаются ей в белой зависти.

«Завидую вам белой завистью! В офисе сегодня просто сварились все», «Чудесная!», «Красивая, шикарная леди»», «Прекрасная! Приятного отдыха, Жасмин», — высказываются подписчики под фото певицы.

Напомним, ранее Жасмин рассказывала, что отдыхает вместе со всеми своими детьми – старшим сыном Мишей и младшими дочкой и сыном Маргаритой и Мироном.

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