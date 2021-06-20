Янина Студилина вслед за Валерией облачилась в оверсайзную джинсовку

Актриса Янина Студилина отправилась на прогулку по центру Москвы в актуальном образе — комбинации свободного кроя и приталенных деталей. Фото модного аутфита знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

Янина взяла грязно-золотистую сумочку-пельмень модного дома Bottega Veneta и добавила к ней велосипедки защитного цвета с белоснежным топом. Поверх короткой майки Студилина надела объемную куртку из светлого денима. К слову, ранее такую джинсовку продемонстрировала певица Валерия.

Янина сделала несколько кадров возле Большого театра. Участница проекта «Танцы со звездами» так любит танцевать, что делает это и на прогулке. И даже обувь с открытым мысом не помешала Студилиной похвастаться своей грациозностью. Кстати, в качестве обуви на Янине были белоснежные мюли.

«Выглядишь супер!», «Вы очаровательная», «Твой образ просто чудесный», «Такая худенькая красавица», «Обворожительная в этих шортиках», «Шикарная», «Янина, прекрасно выглядите. Такая красотка», — похвалили Студилину ее поклонники.

Напомним, комбинация велосипедок и оверсайзной куртки актуальна среди модниц российского шоу-бизнеса. Недавно актриса Кристина Асмус тоже облачилась в обтягивающие шорты и спортивную кофту свободного кроя.

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