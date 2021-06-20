Пышные акценты: Стефания Маликова поддержала тренд на рукава-буфы

Создательница личного бренда одежды Стеша Маликова опубликовала в Instagram свежее фото со свадьбы, где появилась вместе с родителями. Примечательно, что помимо белоснежного платья, знаменитость также продемонстрировала наряд с зелеными вставками.

Если на торжественной части праздника студентка МГИМО появилась в кипенно-белом платье в пол, то для веселых танцев Стеша предпочла более короткий аутфит.

«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала», — подписала Маликова снимок в зелено-белом платье.

Отметим, что Стефания выбрала наряд длины мини с рукавами-буфами, которые так любят знаменитости.

К яркому короткому платью знаменитость подобрала белоснежные босоножки на высоком каблуке. Стеша собрала волосы в хвост и добавила к праздничному образу массивные серьги-кольца.

«Как вы прекрасны, Стеша!», «Сережки, платье, прическа — все просто вау!», «Классно выглядишь!», «Стеша, красивая, я тебя обожаю», «Обалденное платье! Классно, когда в девушке сочетается скромность, ум и красота», «Песня «Ты — одна, ты такая…» как будто бы о вас», «Стеша, ты великолепно выглядишь в этом платье, ты красотка», — восхитились поклонники Маликовой.

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