Акцент на фактуру: Юлия Ковальчук поддержала тренд на вязаные костюмы

Артистка нарядилась в актуальный комбинезон вслед за Анастасией Решетовой и Кристиной Орбакайте.

Певица Юлия Ковальчук разместила на своей странице свежее фото в нежно-желтом наряде мелкой вязки. Примечательно, что подобный трикотажный костюм ранее уже демонстрировали другие звезды.

Отметим, что большинство артистов следят за трендами. Особенно это касается повседневной одежды. Сочетание удобства и стиля привлекает модниц российского шоу-бизнеса. Так, жена музыканта Алексея Чумакова отдала предпочтение вязаному топу и брюкам цвета лимона.

«Немного солнца от меня», — подписала фото Юлия.

К слову, трикотажным костюмом ранее похвасталась экс-избранница шоумена Тимати — Анастасия Решетова. Телеведущая облачилась в наряд лавандового цвета. Вязаный топ Решетова сочетала с юбкой, а также джемпером из такой же ткани.

А певица Кристина Орбакайте выбирала вариант вязаного костюма для поездки на поезде. Отметим, зеленый аутфит артистки можно использовать на более холодную погоду. А вот наряд Ковальчук подойдет даже для прогулки летним днем.

Юлия надела костюм с белоснежными босоножками и сумочкой известного люксового бренда в тон обуви. Поклонники артистки остались в восторге от фэшн-решения исполнительницы:

«Юля, вы правда лучик солнца», «Потрясающий костюм», «Какой красивый цвет. Красота! Вы такая летняя!», «Безумно солнечно и заряжающее фото! Еще бы и желтый макияж».

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