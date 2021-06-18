С акцентом на тонкой талии: Пугачева появилась на юбилее Галкина в струящемся платье в пол с открытыми плечами

Максим Галкин отмечает день рождения. 18 июня ему исполнилось 45 лет. По этому случаю юморист собрал многих звезд шоу-бизнеса за одним столом. Поздравить шоумена пришли Николай Басков, Кристина Орбакайте, чета Юдашкиных и Николаевых и многие другие.

Алла Борисовна на вечеринке появилась в струящемся платье в пол с открытыми плечами. Она остановила свой выбор на нежно-голубом и розовом оттенках. Как и на своем юбилее, акцент сделала на талии, надев широкий пояс.

Напомним, в этом году Галкин и Пугачева также отметят десятилетие совместной жизни. Они стали законными супругами в 2011 году, а спустя два года — родителями двойняшек Лизы и Гарри.

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