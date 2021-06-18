В чем феномен Максима Галкина
Видео
Модные юбки на лето 2021 года
Видео

С акцентом на тонкой талии: Пугачева появилась на юбилее Галкина в струящемся платье в пол с открытыми плечами

Юморист отмечает 45-летие.

С акцентом на тонкой талии: Пугачева появилась на юбилее Галкина в струящемся платье в пол с открытыми плечами
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Максим Галкин отмечает день рождения. 18 июня ему исполнилось 45 лет. По этому случаю юморист собрал многих звезд шоу-бизнеса за одним столом. Поздравить шоумена пришли Николай Басков, Кристина Орбакайте, чета Юдашкиных и Николаевых и многие другие.

Алла Борисовна на вечеринке появилась в струящемся платье в пол с открытыми плечами. Она остановила свой выбор на нежно-голубом и розовом оттенках. Как и на своем юбилее, акцент сделала на талии, надев широкий пояс.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Скриншот: instagram.com/prigozhin_iosif

Напомним, в этом году Галкин и Пугачева также отметят десятилетие совместной жизни. Они стали законными супругами в 2011 году, а спустя два года — родителями двойняшек Лизы и Гарри.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостимода и стильМодные тренды