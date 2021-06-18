Акцент на принт: Пелагея в «народном» платье подчеркнула талию широким ремнем

Творческий репертуар Пелагеи составляют народные песни. Сценические наряды певица выбирает соответствующие. На этот раз она позировала на Красной площади в платье с «народным» принтом под гжель. Талию подчеркнула широким ремнем. Снимки появились в Instagram артистки.

«Красавица наша! Какая красивая! Королева! Солнечная!»— писали пользователи Сети.

больше по теме Пелагея останется без огромных алиментов на дочь У ее бывшего мужа Ивана Телегина большие перемены в жизни.

Напомним, в прошлом году певица Пелагея завершила бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным. Недавно стало известно, что артистка будет получать меньшую сумму алиментов на их общую дочь Таисию, чем планировалось ранее. Дело в том, что у спортсмена есть ребенок от предыдущих отношений, мама которого также планирует получать выплаты на его содержание.

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