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Акцент на принт: Пелагея в «народном» платье подчеркнула талию широким ремнем

Певица позировала на Красной площади.

Акцент на принт: Пелагея в «народном» платье подчеркнула талию широким ремнем
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta

Творческий репертуар Пелагеи составляют народные песни. Сценические наряды певица выбирает соответствующие. На этот раз она позировала на Красной площади в платье с «народным» принтом под гжель. Талию подчеркнула широким ремнем. Снимки появились в Instagram артистки.

«Красавица наша! Какая красивая! Королева! Солнечная!»— писали пользователи  Сети.

Напомним, в прошлом году певица Пелагея завершила бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным. Недавно стало известно, что артистка будет получать меньшую сумму алиментов на их общую дочь Таисию, чем планировалось ранее. Дело в том, что у спортсмена есть ребенок от предыдущих отношений, мама которого также планирует получать выплаты на его содержание.

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