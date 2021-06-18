«Вчера были во МХАТе»: Наталья Подольская поддержала тренд на костюмы с бермудами

В одной из последних публикаций личного аккаунта Натальи Подольской появилось совместное фото артистки с сестрой. Примечательно, что фото было сделано во МХАТе.

Наталья призналась, что обожает театр. Поэтому она не удержалась и посетила недавний спектакль МХАТа. К слову, главной героиней в нем была не Ольга Бузова.

Подольская в классическом строгом костюме молочного цвета запечатлелась рядом с сестрой Ульяной. Отметим, что девушка выбрала для культурного досуга красный монохромный образ. Юбка, свободный блейзер и топ родственницы Подольской были выполнены в алом оттенке. Сама Наталья выбрала молочные и розовые цвета для аутфита. Двубортный удлиненный жакет и шорты-бермуды вместо брюк артистка сочетала с остроносыми туфлями цвета фуксии.

Напомним, ранее стилист Александр Рогов назвал бермуды трендом сезона.

«Вчера были во МХАТе на… «Лавре». Каждый раз, бывая в театре, я как будто попадаю в другую реальность. Очень особенную, безумно талантливую… Меня приглашают как-будто в гости ненадолго насладиться чем-то особенным в другом измерении», — подчеркнула Наталья.

Певица заявила, что театр для нее — наивысшее искусство, которым она не устает восхищаться.

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