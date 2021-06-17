Яркие розочки: Королева запечатлелась в комбинезоне с трендовым принтом, подчеркнув талию

Цветочный принт продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтинге любимых рисунков самых главных модниц. Присмотрелась к нему и Наташа Королева. В своем Instagam звезда разместила снимок, на котором позировала в черном комбинезоне с яркими розочками. Талию она подчеркнула широким поясом. При этом акцент певица сделала не только на наряд, но и на прическу. Она заплела косы, добавив в них яркого цвета хвостики в тон ободку.

«Красавица! Какая классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Королева отметила свой 48-й день рождения. А ранее стала ведущей музыкального чарта на одном из телеканалов. К слову, в одном из последних выпусков компанию ей составил 19-летний сын Архип, который тоже недавно начал строить музыкальную карьеру.

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