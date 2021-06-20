Модница недели: стилист назвала образ Брежневой идеальным и нашла ошибки у Лободы с Asti

Лето только вступает в свои права, а популярные российские певицы уже успели похвастаться в Instagram интересными образами. Мы выбрали самые летние, самые каждодневные и, как нам кажется, самые небанальные луки пяти известных исполнительниц – русалки отечественного шоу-бизнеса Наташи Королевой, суперзвезды Светланы Лободы, экс-«ВИА Гры» Веры Брежневой, солистки популярного дуэта Artik&Asti Анны Дзюбы и выпускницы «Фабрики звезд» Риты Дакоты.

«Модницу недели» назвала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Наташа Королева

Певица Наташа Королева в этом ярком наряде появилась на шоу «У-Дачный чарт» на телеканале Муз-ТВ. Лариса Тимиряева отметила, что образ трендовый, но из-за «ляпа» стилисту пришлось заметно снизить оценку.

«Все с учетом модных трендов: розовый цвет, объем, спортивный стиль… Такой насыщенный оттенок розового, который мы привыкли называть цветом фуксии, ввела в моду в 1936 году итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли, назвав его Shocking pink, то есть «Шокирующий розовый». В этом году просто розовый бум во всех его оттенках, но самым модным все же считается именно этот, в который окрашен объемный вязаный джемпер Натальи. Объем поддержан размером сережек, что смотрится очень гармонично. Эффектное цветовое комбинирование в розово — винных оттенках. Сам силуэт образа выстроен не пропорционально, поскольку весь объем сосредоточен на верху, но на контрасте с бесформенным верхом весь акцент на стройных ногах и, к сожалению, паховой зоне, что недопустимо. Была бы прикрыта эта зона, образ бы выглядел более презентабельно, а так… Сам аутфит выстроен в модном стиле «Спорт-шик», благодаря велосипедкам и кроссовкам. Но этот «ляп» в паховой зоне все портит, поэтому больше 7 баллов поставить не могу. Хочу заметить, что велосипедки модно носить с объемным пиджаком или рубашкой, надетой вторым слоем».

Светлана Лобода

Лобода этим образом показала себя с лучшей сторон: продемонстрировала стройные длинные ноги и тонкую талию. Кстати, здесь стилист обнаружила сразу несколько классных трендов. Один из них – многослойность в шортах.

«Ультрамодный контрастный летний образ Светланы Лободы выстроен для комфортного отдыха. Оригинальное решение контраста: из-под мужской майки «алкоголички» просвечивается женственный топ в бельевом стиле, а из-под женственных микро шорт выглядывают трусы, напоминающие мужские. Необычное решение, которое захватывает еще один модный тренд – многослойность.

Хочу заметить, что самые топовые шорты этим летом – это шорты из денима. Поскольку спортивная тема в самых фаворитах, то кроссовки здесь, как нельзя, кстати. Они поддерживают тему отдыха и придают динамики. В данном образе еще один контраст — в цветовом комбинировании аксессуарной группы, а именно черная широкополая шляпа и белая сумка. Образ очень модный, но больше подходит для отдыха на морском побережье, нежели для повседневной жизни, а поскольку заявлена тема повседневности, то 9 баллов».

Вера Брежнева

Свободная рубашка, широкие прямые джинсы – образ Веры Брежневой получился очень легким, воздушным и… каждодневным. Певица за свою сдержанность и знание трендов получила очень высокий балл.

«Вера Брежнева выбрала объемные джинсы, которые являются одним из главных трендов весенне-летнего сезона 2021. Такие мешковатые джинсы модно носить с пиджаками, рубашками и с укороченной плечевой одеждой, чтобы уравновесить верх и низ и не утяжелить бедра. Вера выбрала идеальную пару к своим джинсам в виде легкой полупрозрачной объемной блузки, имитирующей легкий укороченный жакет «Спенсер».

Блузка объединила в себе сразу три модных тренда: объем, прозрачность и накладные карманы, чем добавила модного градуса образу своим присутствием, а также подчеркнула хрупкость силуэта Веры. Образ в модной тенденции минимализма — все лаконично и конкретно, ничего лишнего, но всего достаточно. Не смогла подробно рассмотреть обувь, но на Вере модные и удобные биркенштоки, поддерживающие тему расслабленности и удобства. Образ просто идеален для повседневной носки и заслуживает 10 баллов».

Анна Дзюба

Образ Анны Дзюбы, больше известной под ником Asti, буквально отсылает нас в пандемию. Но при этом он не лишен ни стиля, ни трендов.

«Модный street-style образ в самом популярном стиле весенне-летнего сезона 2021 «Спорт шик». Благодаря пандемии, а точнее самоизоляции, джоггеры стали одной из самых модных поясных одежд. Их носят не только в спортивном стиле, а даже наоборот, в контрастных стилях в сочетании с деловыми пиджаками и обувью на каблуках. Анна отдала предпочтение жакету в мужском стиле, объединив спорт и классику, попав в границы стиля «Спорт шик». Тема спорта поддержана кроссовками, а городской или уличный стиль — кроп-топом и шейным платком, имитирующем бандану.

Бандана, повязанная классическим способом в сочетании с длинными волосами, добавляет нотки хиппи, усиливая тем самым градус свободы образа. Аутфит получился легким и динамичным для свободолюбивых натур и просто идеален для повседневного его использования. Отдельный респект нежному и гармоничному цветовому комбинированию. Бежевый оттенок гармонично сочетается с песочным оттенком цвета хаки. Все вместе было бы идеально, если бы не длиннющий маникюр, который не вписывается в концепцию данного стиля полученного street-style образа, поэтому снижаю на 1 балл и ставлю 9».

Рита Дакота

И в завершении мы разберет наряд Риты Дакоты. Интересно, что у певицы в образе отражены тренды, представленные и у других девушек, но обыграны совсем по-другому.

«Видно, что Рита составляла модный образ в уличном стиле, с учетом самых модных трендов лета. Рубашка вторым слоем — самый модный тренд, особенно распахнутая, демонстрирующая бра. Бра напоказ, вместо одежды — самый «горячий» тренд этого лета. Модные объемные джинсы, специально на размер больше, чтобы образ выглядел максимально расслабленным. Весь образ действительно идеально подходит для повседневной носки, но слишком сильно порваны джинсы. Такую «рванинку» лучше миксовать с более презентабельной одеждой, создавая модный контраст, а в данном сочетании расслабленность наложилась на расслабленность, что выглядит слегка небрежно, однозначно и как-то не законченно, что хочется поставить какую — то точку, например: застегнуть рубашку. А такого чувства возникать не должно при законченности сюжета, в данном случае — образа. Поэтому баллов».

Подводим итог

Итак, «Модницей недели» по версии портала Teleprogramma.pro стала певица Вера Брежнева. Экс-солистка группы «ВИА Гра» оправдала звание одной из самых стильных исполнительниц России и получила от эксперта максимальную оценку.

«Серебро» разделили сразу две артистки – Светлана Лобода и Asti (Анна Дзюба – Прим. Ред.). До первого места девушкам не хватило буквально по одному баллу.

«Бронза» досталась певице Рите Дакоте с результатом 8 баллов из 10 возможных.

К сожалению, в тройку лидеров не смогла пробиться русалка российского шоу-бизнеса. Хотя и стоит отметить, что у певицы Наташи Королевой очень даже достойная оценка – 7 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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