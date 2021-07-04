«Подчеркивает миловидность»: Пугачева, Бузова, Арзамасова и другие предстали в нарядах с ультрамодным воротником «Клодин»

Воротничок «Клодин», пожалуй, самый акцентный и трендовый аксессуар. Он занял свое почетное место в коллекциях именитых дизайнеров и гардеробах модниц. Этот стильный элемент на одежде был в моде в далекие 30-е годы прошлого столетия. Теперь же он вновь на пике своей популярности и останется с нами еще несколько сезонов.

Воротничок — это отличный вариант, чтобы освежить любой комплект. Его можно добавить в повседневный образ с однотонным джемпером, в сочетании с брюками или джинсами. Эта модная деталь уже прочно вписалась в звездные гардеробы наших модниц. Самые яркие аутфиты сайт Teleprogramma.pro оценил вместе с модным блогером Кирой Дихтяр.

Лиза Арзамасова

Беременная актриса из «Папиных дочек» одной из первых обратила внимание на такой стильный аксессуар как воротничок «Клодин». Даже находясь в интересном положении, жена хореографа Ильи Авербуха остается в курсе всех модных новинок.

«На Лизе объемный свитер горчичного цвета с воротником «Клодин», как у гимназистки. Этот элемент гардероба вписывается в образ актрисы, подчеркивает ее миловидность внешности и цвет волос», — сделала комплимент Елизавете модный эксперт.

Кристина Асмус

А вот еще одна модница — экс-возлюбленная Гарика Харламова покрасовалась в твидовой клетчатой бело-зеленной блузе с рукавами-буфами.

«На Кристине Асмус сразу три тренда сезона — воротник «Клодин», ультрамодная твидовая ткань и рукава-буфы. Ей очень идет такой стиль, придает женственности, кукольности, создавая невинный образ», — уточнила Кира.

Алла Пугачева

Модное монохромное платье с пышной юбкой и воротничком гимназистки есть и у примадонны. За последнее время Алла Пугачева заметно постройнела и похорошела.

«У российских слушателей Алла Борисовна ассоциировалась в начале 2000-х исключительно с балахонистыми нарядами, но в 2015 году она сильно похудела и сменила свой имидж. Теперь в ее образах большое количество модных и трендовых сочетаний. На ней платье из жаккардовой ткани черного цвета с белым воротником — классическое решение, которое очень освежает примадонну», — похвалила певицу модный блогер.

Ксения Бородина

Ведущая проекта «Дом-2» всегда отличалась своей любовью к дорогим и брендовым вещам. На одежде и аксессуарах Ксюша экономить не привыкла. Выглядит светская львица всегда с иголочки.

«Черное платье миди с воротником – современная классика. Ксения не просто использует в своем гардеробе трендовый аксессуар, но и умело сочетает его с другими тенденциями в моде: грубыми ботинками, гольфами и ремнем. Весь лук смотрится очень выигрышно на телеведущей, благодаря игре с дополнительными элементами и интересным сочетанием трендов», — отметила Дихтяр.

Ольга Бузова

После расставания с блогером Давидом Манукяном поющая телеведущая долгое время приходила в себя — было все: и слезы, и переживания, и драма. Однако сейчас Оля с головой погрузилась в работу, новые проекты отвлекли ее от личных неурядиц. Да и выглядит звезда просто восхитительно.

«Самый популярный вариант — блузки с большими отложными воротниками, как на Ольге Бузовой. Но есть один нюанс. Вещи с отложным воротником не база, а дополнительные в гардеробе и подходит воротник не всем девушкам. Если брать типажи, то это только наивная романтика, поэтому данная модель блузы в дополнении с черной юбкой из кожи создают образ злой учительницы, а не утонченной натуры», — уточнила Кира.

Виктория Лопырева

Возлюбленная Игоря Булатова в России далеко не частый гость. Эту яркую блондинку так и тянет в солнечный Дубай. Вика всегда отличалась любовь к красивым вещам. Вот и это очаровательное платье миди с белым воротничком идеально подчеркивает бронзовый загар модели.

«Использование воротника на платье придает романтичность и экстравагантность Виктории. Она не изменяет своим стандартам, подчеркивает фигуру и силуэт, но при этом использует трендовое дополнение. Мне понравилось, как смотрится платье в сочетании с воротником», — уточнила модный блогер.

Стеша Маликова

Еще одна юная модница — дочка именитого композитора и певца Дмитрия Маликова. Стефания сама создает модные луки как дизайнер. Она воплотила в жизнь свою мечту, запустила авторскую коллекцию одежды для девушек.

«Стефания демонстрирует свой безупречный и женственный стиль во всем. Ее образы — это гармоничное сочетание прически, легкого макияжа и трендов. Для фотосессии она выбрала платье в стиле Прованс в сочетании с воротником, дополнила лук высокими ковбойскими сапогами», — отметила Кира.

Ксения Собчак

С возрастом жена театрального режиссера Константина Богомолова стала менее провокационно настроенной. Сменился и звездный гардероб блондинки, он стал выдержанным, более стильным и элегантным.

«Если хотите показаться экстрамодной то, выбирайте более утрированные варианты воротников, как на Ксении Собчак. Такие на пике популярности, однако, будут недолго. Поэтому и инвестиции в них должны быть аккуратные», — подметила модный блогер.

Екатерина Стриженова

От своих более юных коллег не отстает и возлюбленная Александра Стриженова. Вы только посмотрите, как мастерски телеведущая подчеркнула талию и добавила игривости всему образу за счет воротничка «Клодин».

«Екатерина продолжает с переменным успехом придерживаться трендовых тенденций, но, скорее всего, мы наблюдаем не собственный стиль ведущей, а работу дизайнеров. На платье красного цвета белый воротник, который перекликается с белыми лодочками — слишком утрированная женственность. Образ не подчеркивает характер Екатерины, а подавляет его», — добавила модный эксперт.

Регина Тодоренко

Жена певца Влада Топалова на съемках проекта «Маска» блистала словно алмаз. Регина то и дело меняла обновки, подбирая экстравагантные луки. Но не все образы светской львицы были удачными.

«Как я уже отмечала ранее, воротник — прекрасный аксессуар, но вот подходит он не всем. Некоторым он противопоказан, например, Регине Тодоренко, само по себе платье интересное, но не сочетается с натуральным типажом лица, в данном образе воротник очень простит», — подметила Кира.

Устинья Малинина

Дочка певца Александра Малинина, несмотря на юность, обладает тонким чувством стиля. У девушки есть чему поучиться.

«Если по душе более скромные и элегантные воротники то, присмотритесь, как использует в своем образе Устинья трендовый акцент. Такой аксессуар станет базой в гардеробе и будет служить верой и правдой не один сезон. Обратите внимание, как аксессуары в виде белых манжетов и воротника, дополняют платье и делают образ милым, эти элементы отлично сочетаются с типажом девушки и вносят элегантность в модный лук», — экспертно резюмировала Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер.

Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

С тех пор Кира украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини.

В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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