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Не носит бежевый: стало известно, почему Елизавета II всегда выбирает яркие наряды

Выбор связан с целой королевской стратегией.

Не носит бежевый: стало известно, почему Елизавета II всегда выбирает яркие наряды
Елизавета II. Фото: Global Look Press

В следующем году Елизавета II отметит 70-летний юбилей правления Великобританией. Все эти годы она появлялась на публике по разным поводам и всегда в разных нарядах. Хотя королева придерживается единого стиля в своих аутфитах – шляпки, пальто и платья, все они самых ярких цветов – красные, желтые, зеленые, голубые. Никто и никогда не видел ее в бежевых оттенках.

Выбор ярких цветов в одежде – это королевская стратегия, пишет Independent.

«Ей нужно выделяться, чтобы люди сказали: «О, я видел королеву». Не забывайте, что на публике она не появляется в одиночестве. Ее всегда окружают 10-15 человек. Поэтому, важно, чтобы ее наряд выделялся из толпы, — пишет издание.

При этом чаще всего королева носит синий цвет. На втором месте – цветочные принты и замыкает тройку – зеленый.

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