«Столько комплиментов»: сестра Бузовой в белоснежной мини-юбке и с бантом в волосах вышла на прогулку

Пока Ольга Бузова отдыхает в Италии, загорая у озера Комо, ее сестра Анна занимается делами в Москве. Девушка не часто выходит в свет. Однако она поддержала сестру, которая играет на сцене МХАТа. Каждый раз для появления на публике брюнетка выбирает элегантные образы и советуется с возлюбленным. Мужчина не позволяет ей носить вульгарные аутфиты. Поэтому она давно научилась подбирать женственные, но сдержанные луки.

Накануне Анна решила отправиться на прогулку в монохромном образе. Девушка облачилась в мини-юбку плиссе и рубашку завязанную на юбку. Модный бантик в волосах, сумка-банан и шлепки дополнили ее наряд в белых тонах. Благодаря юбке сестра Бузовой подчеркнула загорелые ноги.

«Столько комплиментов получила в директ по сегодняшнему образу. Спасииииибо, лето же, пора выгуливать красивые наряды», — заявила девушка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит родственница телеведущей. Многие осыпали ее комплиментами. «Представляю сколько же труда и силы воли надо для такой красоты», «Ну какая красота!! Тебе белый очень идет», «До чего же хороша наша Аня», «Вот уж конфетка получилась, такая красавишна родилась», «Красиво в белом. Но вьетнамки в городе и у люкса?!», «Все хорошо, но не в шлепках бы…» — прокомментировали пост подписчики.

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