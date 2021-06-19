«Простушка из провинции»: стилист разочаровалась имиджем новой девушки Гарика Харламова Екатерины Ковальчук

Актриса Екатерина Ковальчук с недавнего времени – одна из самых обсуждаемых девушек российского шоу-бизнеса. Она новая возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова. Кроме того, артистка почти точь-в-точь похожа на бывшую жену комика Кристину Асмус.

Пара официально не подтвердила свои отношения, но на светские мероприятия они уже выходят вместе. Поклонники Харламова разглядывают Ковальчук как под микроскопом.

Мы попросили стилиста и визажиста Карину Росс оценить с профессиональной точки зрения образы Екатерины. Не придется ли краснеть Харламову за нее на красных ковровых дорожках.

Простушка из провинции

Екатерина Ковальчук сходила на передачу к Ивану Урганту и, видимо, решила произвести впечатление не хитрой разлучницы, а милой и доброй девушки, представ перед телезрителями в шифоновом платье длины миди, светлом пиджаке и молочных лодочках.

«Хотелось бы отметить, что помимо «простоты» и сочетания слишком традиционных оттенков, простого кроя и фасона, выбранные Екатериной вещи давно устарели. Мода диктуют интересные детали и сочетания, которые глаз даже не предполагает увидеть, а глядя на Екатерину, кажется, что она провинциальная и ничем не выделяющаяся от других.

Например, если это платье сочетать с яркими лодочками, широким ремнем рыжего оттенка, то можно заметно подчеркнуть линию талии, внести в яркости и оригинальности», — отметила стилист.

Стильный образ на развалинах

«Данный образ соответствует современному направлению моды, но если говорить о самом костюме, то сидит он хорошо, цвет хаки подобран — отлично. Спортивная обувь — неплохо, а вот с носками нужно было бы поработать, либо совсем сделать так, чтобы их было не видно или заменить на кислотные».

Цвет — портит образ

В этом образе, по мнению стилиста, тонкая гипюровая ткань, украшенная кружевом, теряется в нежно-розовом оттенке.

«Сложная граница между нижним бельем и пляжной одеждой. Выбранный цвет делает образ не актуальным, хорошо бы смотрелся ярко-белый, а тем более, на загорелом теле. Это был бы, несомненно, высший балл».

Актуальная предсказуемость

Судя по стилю, считает наш эксперт, Екатерина руководствуется правилом: «Ношу модное, но боюсь экспериментов».

«Спортивный костюм черного цвета хорошо сидит. Белый принт перекликается с кроссовками такого же оттенка. Но уж слишком скучно. Непредсказуемость в тренде, а ее очень не хватает в образе».

Морской look

«Гармоничный наряд, который прекрасно подходит под фон морского побережья. Короткие шортики из денима, подчеркивают изящные ножки, а свитер актуально дополняет образ. На первый взгляд, кажется, что не хватает очков, но нет! Екатерина впервые решается на эксперимент и носит аксессуар на бедре, очень круто! В целом look смотрится свежо и интересно.

Наш стилист подытожил, что актрисе не стоит бояться внедрять тренды в свой гардероб, добавлять яркости и играть с оттенками. Иначе создается впечатление, что это обычный офисный работник. Нужно поработать над стилем и добавить эксклюзива, ведь фигура ее позволяет.

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