Летняя элегантность: Бондарчук облачилась в белоснежный костюм с цветочным принтом, как у Брежневой

Светлана Бондарчук не скрывает, что следит за модой. Раньше она руководила известным журналом, а также за плечами бывшей жены Федора Бондарчука модельная карьера. Она в свои 52 года может похвастаться стройной фигурой. А год назад светская львица сыграла свадьбу. Она не побоялась надеть платье невесты уже в зрелом возрасте. Напомним, что блондинка стала бабушкой еще в 2012 году. Это не мешает ей выглядеть моложе многих сверстниц.

Обычно Светлана часто носит платья. Она любит подчеркивать свои достоинства. Есть в ее гардеробе и шорты. В начале этого лета светская львица решила показать пять разных образов от платьев-сорочек и тренча до белоснежного брючного костюма с цветочным принтом. Именно такой костюм не так давно примерила Вера Брежнева, которая отдыхает в Италии. Вкусы с певицей у Бондарчук неожиданно совпали.

Также она примерила розовый костюм в горох. Каждый из образов звезды имел особый шарм.

«Помогите выбрать», — попросила она.

Поклонники остались в восторг от летних нарядов. Именно белый костюм многим приглянулся. «Все шикарно», «Самый первый образ — шикарно», «Розовый костюм-вам супер, прям девчуля», «Платье шикарно сидит», «Белый вам к лицу», «Как брюычный костюм необычно выглядит», «Просто крутые образы», — прокомментировали пост подписчики.

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