Греет счастье внутри: беременная Арзамасова в пышном платье с цветочным принтом прогулялась по полю

Лиза Арзамасова для многих поклонников остается актрисой из сериала «Папины дочки». Примечательно, что свою личную жизнь она скрывала, но в прошлом году звезду заметили на отдыхе в компании Ильи Авербуха. И вскоре влюбленные сыграли свадьбу. А не так давно стало известно, что фигурист готовится снова стать папой.

Еще недавно Лиза продолжала играть в театре. Она умело скрывала округлившийся живот под объемными нарядами. Однако с наступлением лета девушка лишь иногда выходит в свет. Она предпочитает путешествовать и устраивать фотосессии. В солнечный день актриса оказалась в поле с ромашками. Арзамасова позировала в пышном платье с юбкой-солнце и цветочным принтом. Ее образ дополнила соломенная шляпка.

Наряд был с фартуком, который едва прикрывал выпирающий живот будущей мамы. Жена Авербуха светилась от счастья, позируя среди цветов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие одарили девушку комплиментами. «Красавица, действительно, греете счастье внутри», «Какая же ты светлая», «Вы — олицетворение лета», «Лиза, смотрю и улыбаюсь», «Лиза, вы прелесть!!», «Красиво очень. Очаровательная русская красавица», «Какая же вы, Лиза, нежная и прекрасная!», — прокомментировали пост подписчики.