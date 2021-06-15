Черный монохром: Бородина в велосипедках и сапогах на тракторной подошве покрасовалась на камеру

Ксения Бородина никогда не скрывала, что любит тратить деньги. Если раньше она даже подрабатывала диджеем, то теперь ей хватает заработка в Instagram, а также гонораров, которые она получает как ведущая «Дома-2» и других проектов. Девушка признавалась, что за большие деньги готова вести свадьбы. Не удивительно, что каждый сезон она покупает трендовые обновки, а дочкам устраивает праздники и дарит украшения Tiffany.

В последнее время Ксения много времени проводит с детьми или подругами. Ходят слухи о проблемах в ее отношениях с мужем Курбаном Омаровым. Мужчина уехал отдыхать без своей жены. 15 июня телеведущая успела съездить на работу. Она отметилась в зеленых шортах и лоферах в тон. А вот вечером Бородина принарядилась в еще более комфортный монохромный наряд.

Перед зеркалом она предстала в велосипедках, которые носят не все модницы. Она сочетала их с футболкой оверсайз и сапогами на массивной тракторной подошве. Небольшая сумка Dior дополняла ее аутфит.

На этот раз звезда решила не раскрывать, куда она отправилась. Однако поклонники стараются ее поддержать в непростой период. Многие также восхитились загорелыми и стройными ногами телеведущей. «Ксюша, такая стиляга», «Ох, вот как надо носить велосипедки», «Какая вы моднявая», — прокомментировали кадры подписчики.

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