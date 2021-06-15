«Счастлива быть мамой»: Альбина Джанабаева предстала в платье мидакси с разреженным цветочным принтом

Два месяца назад известная вокалистка и актриса Альбина Джанабаева в третий раз стала мамой. Звезда родила дочку Агату и сейчас полностью посвятила себя воспитанию малышки.

Альбина Джанабаева сделала паузу в карьере, ушла в декрет. Она сама нянчится с наследницей, ходит с ней на прогулки. В связи с поздним материнством у певицы появились даже новые привычки.

На своей странице в Instagram Альбина призналась, что именно общение с детьми, а не слава и любовь поклонников, ей приносит истинное удовольствие.

«Пока вокруг нас много нестабильного, старайтесь найти то, что делает вас просто счастливыми! Я… счастлива быть мамой», — написала Альбина Джанабаева.

Публикацию вокалистка сопроводила снимком, на котором запечатлена, судя по всему, во время прогулки. Для променада Альбина облачилась в платье мидакси черного цвета с разреженным цветочным принтом. Наряд она сочетала с белыми кроссовками.

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