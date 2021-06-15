«Птички-бабочки»: Нетребко похвасталась босоножками с перьями Bottega Veneta за 95 тысяч рублей

Анна Нетребко часто путешествует. Она привыкла к тому, что ее график расписан на годы вперед. Но из-за пандемии артистка некоторое время не покидала Австрию, однако потом оперная дива стала регулярно ездить в Россию. Она привыкла вести активный образ жизни. Певица посещает музеи и театры, видится с друзьями и бывает на светских раутах. Каждый раз она демонстрирует безупречное чувство стиля. Несмотря на нестандартную фигуру, звезда умело подбирает себе образы.

Нетребко с наступлением лета все чаще носит яркие наряды. Она любит делать акцент на стройных ногах. Ранее оперная дива признавалась, что хранит коллекции шляпок и обуви на каблуке, хотя многое уже не носит. Более того, у нее больше 500 костюмов для выступлений. Однако пополнять свою коллекцию артистка не перестает. Накануне Анна купила две новые пары обуви. Ей приглянулись босоножки на шпильке с перьями зеленого цвета, а также похожая пара без каблука голубого цвета.

Первая пара Bottega Veneta стоит 105 тысяч рублей, а вторая — 95 тысяч рублей. Нетребко уже успела примерить босоножки с нарядами.

«Птички-бабочки», — заявила звезда.

Поклонники оценили вкус артистки. Многие отметили, что теперь мечтают о такой обуви на лето. «Красота невероятная! Удобные, Анна?», «Какая бирюза! Вот так делайте плиз — не останавливайтесь!», «Классные такие», «Павлинчики», «Поднимают настроение», «Прелесть», «Где взять такие щиколотки?» — прокомментировали пост подписчики.

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