«Давно не виделись»: Марина Зудина в футболке с абстрактным принтом предстала с помолодевшей Наташей Королевой

Две звезды явно были рады встрече друг с другом.

Актриса Марина Зудина поделилась в сторис Instagram снимком, на котором запечатлена в компании с популярной вокалисткой Наташей Королевой.

Две красавицы встретились, судя по всему, в цветочном салоне. Наташа Королева облачена в пудровое платье из органзы и с ободком на голове держит в руках букет декоративных подсолнухов. Цветы, вероятно, предназначались для Марины Зудиной. Стоит отметить, что в кадре недавно отметившая свое 48-летие Наташа Королева выглядит заметно помолодевшей и похорошевшей.

Марина Зудина предстала на снимке в аутфите в стиле кэжуал. На актрисе футболка с абстрактным принтом и юбка темно-синего цвета.

«Давно не виделись и так удачно, — подписала кадр Марина Зудина. – Подарок от Наташи Королевой в ее посте. Очень актуально!»

Напомним, не так давно достоянием общественности стал тот факт, что Марина Зудина – молодая бабушка. Ее внучке всего десять месяцев. А осчастливил 55-летнюю актрису новым статусом сын Павел Табаков.

Марина Зудина призналась, что узнала о девочке уже после ее рождения. Павел Табаков, расставшийся с возлюбленной Софьей Синицыной, подарившей ему дочь, по какой-то причине не стал посвящать маму даже в такие детали своей жизни.

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