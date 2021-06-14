Акцент на длине: Ксения Собчак в кожаном мини-жакете насладилась прогулкой в парке

Жена режисера Константина Богомолова — Ксения Собчак — разместила на своей странице свежее фото в наряде для прогулки по паркам Москвы.

В связи с ограничениями, которые ввели недавно в столице, знаменитости ищут альтернативу многолюдным посиделкам и шумным вечеринкам. Ксения Собчак, судя по микроблогу, уже ее нашла.

Экс-участница проекта «Дом-2» облачилась в кожаный укороченный жакет, брюки из серого денима с черными вставками, кружевной топ цвета спелой клубники и белоснежные кроссовки.

«Ребята, зато гулять никто не запрещал! Провести воскресенье в парке, как говорится, — бесценно. Сегодня двинули в парк Яуза вдоль заповедной улицы (его обустроили в 2019 году). Здесь супер классно: зелено, чисто, эко-тропа, пруд, посмотрите, какой! Кайфанете», — заявила Собчак.

Отметим, что не только Ксения выбирает кожаные куртки из кожи. Ранее Ольга Бузова и Альбина Джанабаева уже продемонстрировали любимые образы с трендовым жакетом. Если возлюбленная Валерия Меладзе отдала предпочтение объемному черному пиджаку, то телеведущая сочетала наряд из кожи с мини-юбкой с цепями.

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