Вытянула силуэт: Татьяна Навка предстала в ультрамодном комбинезоне из денима и синих лодочках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка порассуждала в Instagram на тему длинных выходных, которые объявлены в Москве из-за повышения заболеваемости коронавирусом. Чемпионка призвала свою аудиторию внимательно отнестись к рекомендациям властей.

«Длинные выходные плюс или минус? С первого взгляда, одни сплошные плюсы, если не учитывать обстановку, по которой их объявили в Москве. Необходимо отнестись к этому серьезно и ответственно, чтобы не повторить всплеск заболеваемости прошлого года. Мы все учимся жить в новых реалиях современного мира и находить компромиссы между нашими «хочу» и «надо», — высказалась Татьяна Навка.

Пост звезда сопроводила своим невероятно красивым снимком. В кадре прославленная фигуристка запечатлена на фоне цветущего куста сирени. Татьяна Навка облачена в комбинезон из темно-синего денима, которые актуальны в этом сезоне. Наряд подчеркнул стройность свое обладательницы. Образ Навка дополнила синими лодочками и темными очками. Поклонники фигуристки не поскупились на комплименты для нее.

«Татьяна невероятно красивая и стильная женщина», «Моднюча Танюча», «Агент 007?» — высказываются в Сети.

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