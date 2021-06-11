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Подчеркнула талию: Кейт Миддлтон выбрала платье-футляр цвета фуксии с широким поясом

В этом наряде герцогиня Кембриджская встретилась с первой леди США Джилл Байден.

Подчеркнула талию: Кейт Миддлтон выбрала платье-футляр цвета фуксии с широким поясом
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям с официальным визитом посетили Шотландию. Теперь же герцогиня встречает гостей у себя. Она лично познакомилась с первой леди США Джилл Байден. В Корнуолле они посетили местную школу и приняли участие в школьном круглом столе.

Кейт Миддлтон и Джилл Байден
Кейт Миддлтон и Джилл Байден. Фото: Global Look Press

По этому поводу герцогиня Кембриджская надела платье-футляр цвета фуксии с широким поясом Alexander McQueen. Образ завершился своими любимыми нюдовыми туфлями-лодочками. В тон им подобрала сумку.

Добавим, что к дизайнеру Alexander McQueen у Миддлтон особое отношение. В ее гардеробе преобладают пальто, как утепленные, так и более легкие, этого модного дома. Кроме того, Кейт довольно часто появляется на публике в платьях, сшитых в мастерской Alexander McQueen.

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