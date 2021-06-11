Словно Жар-птица: Нетребко примерила платье Gucci с эффектной аппликацией на спине

Недавно Анна Нетребко гостила в России. Оперная дива побывала в Москве, Санкт-Петербурге, на своей малой родине – Краснодаре и вновь вернулась в Вену. В своем Instagram она поделилась кадрами, на которых позировала в эффектном черном платье Gucci с аппликацией на спине в виде жар-птицы. Разноцветные пайетки добавили наряду праздничный шарм. Образ Анна дополнила такой же яркой сумочкой на цепочке и пришла в Венскую государственную оперу.

«Красиво! Творческий человек во всем! Ах, какая птица! Снова удивляет, поражает!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, накануне Нетребко устроила фотосессию в поле. Многие ее фанаты подумали, что она вновь вернулась в Россию, но, как оказалось, оперная дива запечатлелась в Австрии.

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