Изящно потеряла мюли: Екатерина Климова в мини-платье цвета фуксии обнажила стройные ножки

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова – одна из самых востребованных актрис. Она много снимается и играет в спектаклях, который имеют большой успех у поклонников.

Артистка – мама четверых детей, веселый и жизнерадостный человек, обожающий похулиганить и дарящий позитив и прекрасное настроение всем своим поклонникам.

В сторис Instagram Екатерина Климова поделилась коротеньким видео, которое вызывает и улыбку, и восхищение одновременно.

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Стройная актриса, облаченная в мини-платье цвета фуксии и такие же мюли, взобралась на стремянку. В какой-то момент Екатерина Климова роняет мюли с одной ноги, обнажая свою красивую стопу.

Мини-платье позволяет убедиться, что многодетная мама сохранила фигуру юной девушки и стройные ножки с идеальными коленями.

Напомним, ранее Екатерина Климова позировала в белом платье в крупный горох и демонстрировала тонкие щиколотки, а теперь дала возможность всем насладиться красотою ее ног, приоткрыв их выше колена.

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