Животик стал еще больше: беременная Лиза Арзамасова в объемном платье-парашюте пришла на маникюр

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова через несколько недель подарит мужу, прославленному фигуристу Илье Авербуху их первого совместного ребенка.
Не так давно актриса ушла в декрет, отыграв финальный для нее в этом сезоне спектакль на сцене Театра Наций.
Несмотря на то, что она сейчас не выходит на публику, Лиза Арзамасова тщательно ухаживает за собой и следит за тем, как выглядит.
Вернувшись из поездки с мужем в Санкт-Петербург, будущая мама отправилась на маникюр и массаж.
«Я вернулась и сразу побежала в свой любимый салон. Смотрите, какую красоту мне сделали. Какая нежность, французский маникюр», — поделилась Лиза Арзамасова в сторис Instagram.
Для похода в салон красоты беременная Лиза выбрала трендовое платье-парашют, белое в черный горошек. Сверху будущая мама накинула кардиган молочного оттенка, чтобы было теплее.
Нежный образ очень идет блондинке Арзамасовой и подчеркивает ее прекрасное состояние ожидания малыша.