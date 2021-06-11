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Животик стал еще больше: беременная Лиза Арзамасова в объемном платье-парашюте пришла на маникюр

Актриса совсем скоро впервые станет мамой.

Животик стал еще больше: беременная Лиза Арзамасова в объемном платье-парашюте пришла на маникюр
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова через несколько недель подарит мужу, прославленному фигуристу Илье Авербуху их первого совместного ребенка.

Не так давно актриса ушла в декрет, отыграв финальный для нее в этом сезоне спектакль на сцене Театра Наций.

Несмотря на то, что она сейчас не выходит на публику, Лиза Арзамасова тщательно ухаживает за собой и следит за тем, как выглядит.

Вернувшись из поездки с мужем в Санкт-Петербург, будущая мама отправилась на маникюр и массаж.

«Я вернулась и сразу побежала в свой любимый салон. Смотрите, какую красоту мне сделали. Какая нежность, французский маникюр», — поделилась Лиза Арзамасова в сторис Instagram.

Для похода в салон красоты беременная Лиза выбрала трендовое платье-парашют, белое в черный горошек. Сверху будущая мама накинула кардиган молочного оттенка, чтобы было теплее.

Лиза Арзамасова показала свежий маникюр
Лиза Арзамасова показала свежий маникюр. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Нежный образ очень идет блондинке Арзамасовой и подчеркивает ее прекрасное состояние ожидания малыша.

Лиза Арзамасова обожает платья-парашюты
Лиза Арзамасова обожает платья-парашюты. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

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