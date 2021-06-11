«Мама всегда рядом»: Топурия нарядила дочь в платье трендового оттенка

Кети Топурия – мама двоих детей. Старшей ее дочке Оливии в этом году исполнится шесть лет. Она родилась в браке артистки с бизнесменом Львом Гейхманом. В своем Instagram Кети поделилась снимками заметно повзрослевшей дочери, которую нарядила в платье трен6дрвого оттенка. В тон ему подобрала и повязку для волос.

«Мама всегда рядом, всегда помогает, защищает и дарит любовь. Для Оливии я хочу быть именно такой — самой лучшей мамой в мире. Стараюсь всегда быть с ней на одной волне и вместе открывать что-то новое», — написала Топурия.

Напомним, зимой этого года Кети родила сына, которого назвала Адам. Наследника звезда подарила бизнесмену Льву Деньгову, за которого вышла замуж в прошлом году.

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