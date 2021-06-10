Луговые ромашки: Анна Нетребко в трендовом платье устроила фотосессию в поле

Анна Нетребко продолжительное время была в России. Она успела погостить в Москве, погулять по Санкт-Петербургу, съездила в родной Краснодар и снова вернулась в Австрию. Оперная дива с семьей уже давно живет в Вене. В своем Instagram она решила показать красоты австрийской земли, сделав фотосессию в поле. Фанаты даже не поверили, что фотографировалась Анна за пределами родной страны.

«Такое ощущение, что в деревне в одном из уголков России! Красавица в ромашках! Классная!» — писали пользователи Сети.

На снимках Нетребко позировала в платье с модным рисунком. Цветочный принт по-прежнему не уступает по популярности нарядам в горох и «леопарду».

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