«Зеленый — явно мой»: Яна Кошкина брюках-бананах и алых лодочках появилась на съемке

Яна Кошкина несколько лет назад стала известно. Она вела программу «Короли фанеры». Теперь девушку с эффектной внешностью часто приглашают играть в кино. Она не пропускает светских раутов и является украшением любой вечеринки. Артистка любит веселиться и если нужно, готова даже спеть. Она успела подружиться с Александром Реввой, Агатой Муцениеце и другими известными персонами.

Этим летом Яна вновь активно снимается. 10 июня она оказалась в «Главкино», где снимается в проекте, название которого пока сохранила в секрете. Однако девушка не удержалась и похвасталась новым нарядом. На фото актриса позировала в черном боди и костюме цвета сочной травы. Топ на запах и брюки-бананы подчеркнули ее стройность и сделали акцент на талии. Алые туфли-лодочки дополнили ее образ.

«По-моему, зеленый — явно мой! Выкупаем этот костюмчик со съемок?» — написала звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Одним ее образ очень понравился. Тем более, зеленый актуален в этом сезоне. Его очень полюбила Ксения Бородина. «Таким красивым женщинам все к лицу», «Вам идет очень!», «Эх Яна, как же ты неотразима!», «Такая стройняшка», «Сложно узнать», «Очень классный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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