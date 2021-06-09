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Молодая бабушка: 55-летняя Марина Зудина в пудровом пыльнике без рукавов и мини-юбке обнажила стройные ножки

Актриса запечатлелась с режиссером третьего сезона сериала «Содержанки» Юрием Морозом.

Молодая бабушка: 55-летняя Марина Зудина в пудровом пыльнике без рукавов и мини-юбке обнажила стройные ножки
Марина Зудина. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Накануне в Москве состоялась светская премьера третьего сезона сериала «Содержанки», который снял режиссер Юрий Мороз. Одну из ролей в фильме исполнила актриса Марина Зудина.

Она появилась на премьере в роскошном красном платье. А позже состоялся пресс-показ сериала. Здесь Марина Зудина блистала уже не в таком контрастном наряде, актриса выбрала аутфит нежного оттенка, но при этом сделала яркие акценты.

В сторис Instagram актриса поделилась фото, на котором запечатлена рядом с режиссером Юрием Морозом.

Марина Зудина предстала в пудровом костюме, состоящем из мини-юбки и пыльника без рукавов с накладными карманами. Образ звезда дополнила ярко-красными лодочками на каблуке и топом такого же оттенка. Короткая юбка выше колен открывает стройные, безупречные ножки Марины Вячеславовны. Поверить в то, что она уже бабушка, решительно невозможно!

Марина Зудина с режиссером третьего сезона «Содержанок» Юрием Морозом
Марина Зудина с режиссером третьего сезона «Содержанок» Юрием Морозом. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Между тем, на днях стало известно, что десять месяцев назад стал папой сын Марины Зудиной Павел Табаков. Актриса подтвердила этот факт, рассказав о крещении наследницы.

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Марина Зудинамодный образсериал «Содержанки»