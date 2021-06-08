Лера Кудрявцева в удлиненном жакете с «золотыми» пуговицами появилась на работе после отдыха

Телеведущая несколько дней провела в детокс-клинике. Однако 8 июня она вернулась в Москву.

Лера Кудрявцева не так давно отметила свой юбилей. Знаменитой телеведущей исполнилось 50 лет. Однако поклонники с трудом поверили, что ей столько лет. Блондинка выглядит молодо и обладает стройной фигурой.И это при том, что еще три года назад она стала бабушкой. Взрослый сын Жан подарил ей внука Льва. Обычно телеведущая редко говорит про этот факт. Тем более, что у нее подрастает дочка Мария, которой скоро исполнится три года.

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Несмотря на то, что Кудрявцева все свободное время посвящает ребенку, она также много работает. По словам знаменитости, съемки отражаются на ней порой не лучшим образом. Неудивительно, что в начале лета несколько дней она решила провести в детокс-клинике. Телеведущая гуляла на природе и правильно питалась. А 8 июня она вернулась в студию. Лера предстала в гримерке в алом приталенном жакете с золотыми пуговицами. Белоснежные брюки дополняли ее образ.

«У нас как праздник какой-то: шары, цветы, бананы!» — удивилась она.

По всей видимости, так ее встретили коллеги. Наряд с удлиненным жакетом зрительно сделал ее силуэт стройнее и подчеркнул ее талию. Лера выглядела посвежевшей и отдохнувшей.

«Как вам идет красный», «Это лучше чем розовый. Вам уже пора перестать быть Барби», «Такая стройная, только хорошеете с годами», «Без вас всегда скучно», «На премии вас не хватало, Лерочка», «Ох, какая роковая красотка», «Вы словно еще больше похудели», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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