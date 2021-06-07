Струящаяся ткань: Ольга Орлова обнажила идеальные плечи в платье цвета лаванды с драпировкой на бедрах

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова взяла отпуск и улетела отдыхать на Мальдивы. На экзотических островах звезда дала себе полную свободу и позирует не в деловых костюмах или застегнутых на все пуговицы платьях, а в бикини и роскошных летних нарядах, подчеркивающих сексуальность своей обладательницы.

На этот раз Ольга Орлова предстала у бассейна в платье цвета лаванды с проймой, которая делает акцент на плечах. Они у Ольги идеальные. Драпировка на платье в области бедер визуально делает их еще более крутыми и объемными. Орлова игриво приподняла наряд, продемонстрировав безупречные колени, стройные ножки и идеальную кожу.

Под роскошным фото Ольга Орлова предложила тему для дискуссии — как быть с мужчинами, которые исчезают в канун праздников и не хотят тратиться на подарки. У самой Орловой ответ готов — избавиться.

«Дать себе время погоревать. Не нужно делать вид, что ничего страшного не произошло. Произошло! Но, нет худа без добра, как говорится, «само отвалилось», — высказалась Ольга Орлова.

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