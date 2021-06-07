«Беречь не только честь и совесть»: Бузова в шелковой пижаме продемонстрировала плавные изгибы тела

Звезда поделилась кадрами, на которых запечатлелась перед сном.

Поющая телеведущая Ольга Бузова сразу после заявления о том, что она теперь служит во МХАТе имени Горького и готовится к премьерному спектаклю, улетела в Рим на частном суперджете. Столица Италии — любимый город звезды, разумеется, после Москвы и Санкт-Петербурга.

Поездкой в Рим, как рассказала Ольга Бузова в Instagram она обязана своей любовью к спорте. Путешествие теледива выиграла, приняв участие в челлендже.

«Спорт дает нам дисциплину, мы приобретаем красивое тело и всю жизнь здоровы», — поделилась Ольга Бузова.

Свое идеальное тело звезда демонстрирует довольно часто. Показала она его и находясь в Риме. Ольга запечатлелась в шелковой пижаме нюдового цвета, состоящей из микро-шортиков и топа. Наряд подчеркнул стройность своей обладательницы и плавные изгибы ее тела.

«С юности надо беречь не только честь и совесть, хотя мало кто понимает, что это значит, но и здоровье и красоту. Поэтому я всегда занимаюсь спортом, много читаю, многому учусь», — заявила Ольга Бузова, показывая свои прелести.

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