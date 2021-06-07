Пикник на сеновале: Ирина Пегова в блузке без рукавов и джинсовых шортах отметилась в Михайловском

Актриса не только увидела знаменитую усадьбу, но и устроила пикник.

Ирина Пегова является одной из известных отечественных актрис. Она выросла в городе Выкса в Нижегородской области. Это не помешало ей окончить ГИТИС, поработать с Олегом Табаковым и покорить театральную сцену. Не раз девушка участвовала в телевизионных шоу. Несмотря на то, что она обладает нестандартной фигурой, артистка покоряла публику танцами и пластичностью. А недавно она смогла похудеть, чем удивила многих фанатов.

Многие называют Ирину олицетворением русской красоты. Она любит носить платья в цветочек, почти не красится и с радостью путешествует по России. Недавно девушка отдохнула в Крыму, а на днях она оказалась у Изборской крепости. Теперь актриса наслаждается красотами усадьбы в Михайловском. Пегова облачилась в белую блузку без рукавов и джинсовые шорты. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги.

Она осмотрела усадьбу и устроила пикник на сеновале. Актриса наслаждалась местными красотами и колоритом. Компанию ей также составила дочка Татьяна.

«В гостях у Пушкина в Михайловском, где он получил вести о восстании декабристов! С имением своей матери сельцом Михайловским Александр Сергеевич был связан на протяжении всей своей зрелой жизни — с 1817 по 1836 гг», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что Пеговой идут такие пейзажи. «Какие милые сережки-бабочки», «Прекрасная Ирина», «Какая стройняшка», «Вы словно и были частью этих пейзажей», «Как красиво смотритесь с Пушкиным», «Очень живописно!», «Ирочка, какая вы хорошенькая», «Ноги как струнки», — прокомментировали пост подписчики.

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