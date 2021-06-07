«Чаепития на улице с коляской»: Джанабаева предстала на летней веранде в трендовом костюме с лампасами

Вокалистка рассказала, как изменились ее привычки с появлением маленькой дочери.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в эти дни занята самым прекрасным делом: она погружена в заботы о маленькой дочери Агате, которой скоро исполнится два месяца.

Несмотря на занятость, молодая мама нашла время для общения с подписчиками, устроив коротенький интерактив в сторис Instagram и пообещав ответить на десять самых интересных вопросов. В их числе оказалась просьба поклонников рассказать, какие новые привычки появились у Альбины Джанабаевой в связи с появлением дочери на свет.

«Чаепития на улице с коляской», — ответила на вопрос звезда.

В качестве иллюстрации Альбина Джанабаева показала фото, на котором запечатлена с чашкой чая на террасе. За спиной у певицы роскошный пейзаж — деревья и кустарники, покрытые свеже-распустившейся зеленой листвой.

Для прогулки с дочкой Агатой Альбина выбрала трендовый костюм белого цвета с ярко-синими лампасами, состоящий из тренча с накладными карманами и брюк.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева вместе с мужем Валерием Меладзе начала записывать шутливые видео, на которых жалуются на свою тяжелую долю молодых родителей, рассказывая, что страдают от хронического недосыпания и необходимости круглосуточно заботиться о младенце.

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