«Ваши мужья фотографируют?»: Валерия подчеркнула загар жакетом цвета свежей травы

Весной певица Валерия с семьей побывала в Дубае, где получила природный красивый загар. По возвращению в Москву, артистка умело подчеркнула его, выбрав яркий оттенок наряда. В своем Instagram она позировала в жакете цвета свежей травы.

«Сидим на террасе ресторана за столом и ждем чай. Вдруг муж хватается за телефон и говорит: «Не шевелись, замри, свет хороший». Девчонки, признавайтесь, ваши мужья вас часто фотографируют? У многих моих подружек – никогда, а кто-то мирится со своей участью инстафотографа», — написала Валерия.

Напомним, что весной певица отметила свое 53-летие, а в начале года впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана.

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